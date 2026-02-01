Incidente stradale sulla via Aurelia tra Albenga e Alassio: Vigili del fuoco in azione (FOTO)

Questa mattina, poco dopo le 4.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti sulla via Aurelia, nel tratto tra Albenga e Alassio, all’altezza della discoteca Le Vele, per la messa in sicurezza in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118, Carabinieri e Polizia Stradale.

Fortunatamente non si segnalano feriti tra gli occupanti delle auto.

La via Aurelia, nel tratto interessato dal sinistro, è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e alla rimozione dei veicoli.