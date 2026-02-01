 / Cronaca

Incidente stradale sulla via Aurelia tra Albenga e Alassio: Vigili del fuoco in azione (FOTO)

L'allarme è stato lanciato intorno alle 4.30: coinvolte due auto, non si segnalano feriti

Questa mattina, poco dopo le 4.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti sulla via Aurelia, nel tratto tra Albenga e Alassio, all’altezza della discoteca Le Vele, per la messa in sicurezza in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118, Carabinieri e Polizia Stradale.

Fortunatamente non si segnalano feriti tra gli occupanti delle auto.

La via Aurelia, nel tratto interessato dal sinistro, è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e alla rimozione dei veicoli.

