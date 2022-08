Maroni: «Giorgia Meloni merita di essere la prima donna premier. Ma non sarà facile resistere a Salvini...»

"Meloni for premier": è l'inequivocabile titolo della rubrica Barbari Foglianti firmata da Bobo Maroni su "Il Foglio".



«Io sono davvero convinto che Giorgia Meloni sia la persona giusta per essere la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio: faccio il tifo per lei - scrive Maroni - Però mi rendo conto che non sarà facile resistere, sia per la guerra intestina (in primis Matteo Salvini che tutto vuole tranne che la Meloni vada a Palazzo Chigi) sia per le mille polemiche che la vedranno protagonista, per il semplice fatto che viene da Alleanza nazionale».

«A me sta bene che Matteo Salvini torni di nuovo all’Interno... a patto che si dimentichi del Papeete...» scrive ancora Bobo che avalla l'ipotesi del ritorno del segretario leghista al Viminale, però ponendo un'altra e ultima condizione: «Che Giorgia Meloni (con il placet di Mattarella, nonostante la svolta presidenzialista) vada e rimanga a Palazzo Chigi».