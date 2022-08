Pietra, partiti i lavori del nuovo supermercato "Lidl". Carrara: "Non potrà che portare dei benefici alla nostra comunità"

"Finalmente una notizia positiva. La "Lidl" ha iniziato i lavori di sistemazione dell'area in viale Riviera (lo svincolo autostradale), che porteranno alla costruzione ed alla successiva apertura di un nuovo supermercato discount 'di qualità' a Pietra Ligure. Il loro punto vendita più vicino sul Ponente è a Ceriale, a una decina di chilometri; quello sul Levante, addirittura, a Savona. Dobbiamo essere perciò oltremodo soddisfatti che il territorio di Pietra Ligure sia stato 'scelto' quale nuova sede 'intermedia'. Infatti, come ben avevamo già messo in evidenza nella Mozione che avevamo presentato il 29 Luglio 2020, l'apertura di questo nuovo discount 'di qualità' non potrà che portare dei benefici alla nostra comunità pietrese". Lo dichiara, attraverso una nota stampa, Mario Carrara, consigliere comunale di minoranza a Pietra Ligure (gruppo "Centrodestra").

"In un primo tempo avevamo delle perplessità 'sull'impatto' e sulle conseguenze che avrebbe potuto avere sul commercio pietrese l'arrivo di questo nuovo 'marchio', ma, successivamente, fatte le debite valutazioni e riflessioni, ci siamo convinti che i benefici ed i vantaggi per la comunità di Pietra Ligure sono decisamente maggiori rispetto ad ogni altro dubbio che potesse insorgere - prosegue Carrara - In primo luogo, a favore dei consumatori pietresi, perché consentirà di aumentare il mercato 'dell'offerta' di prodotti, di largo consumo, specie alimentari e di prima necessità, ma a prezzi competitivi. E in tempi difficili, di crisi, come quelli che stiamo vivendo non è certo 'cosa da poco'. Inoltre, oltre a stimolare una 'sana competizione' sulla convenienza dei prezzi con gli altri supermercati dello stesso genere e 'livello', il nuovo 'discount' non intaccherà il tessuto commerciale dei piccoli negozi di quartiere o 'di prossimità' che, trattando e vendendo principalmente prodotti di qualità o di 'nicchia', di origine locale, non dovrebbero risentire contraccolpi dalle vendite di prodotti di un tipo di commercio 'generale', di massa, che tratta prodotti di ogni genere, specie 'd'importazione'".

"Tuttavia, un altro elemento, senz'altro positivo, è rappresentato dall'incremento dei posti di lavoro che Lidl offrirà per il territorio, con l'apertura del nuovo supermercato. Si parla di un numero di nuovi addetti assunti tra i 25 ed i 30 operatori, a tempo indeterminato. Il binomio: prezzi dei generi di largo consumo 'concorrenziali' e 'nuovo lavoro a tempo indeterminato', rappresenta un'occasione 'unica', in questi tempi di crisi profonda, che Pietra Ligure non poteva permettersi di trascurare o, peggio, di ostacolare. È per questo motivo che il 29 luglio 2020 avevamo presentato una apposita Mozione affinché l'iter della pratica fosse trattato con la dovuta attenzione ma, soprattutto, con sollecitudine. Infatti, precedentemente, l'Amministrazione del sindaco Valeriani aveva fatto di tutto affinché l'iter burocratico comunale si completasse entro il termine del proprio mandato, portando in Consiglio comunale, il 9 aprile 2019, quello che avrebbe potuto essere l'ultimo pertinente atto autorizzativo, proprio poco prima della scadenza di quell'Amministrazione comunale".

"Tuttavia, con l'arrivo della nuova Amministrazione di De Vincenzi, l'iter della pratica fu fatto ripartire praticamente daccapo ed ora, dopo circa tre anni, la Lidl, avendo modificato i progetti accogliendo praticamente tutte le prescrizioni imposte dalla nuova Amministrazione, può finalmente dare l'avvio ai lavori concreti di costruzione dell'opera - continua l'esponente di minoranza - Della presenza del nuovo supermercato discount avremmo quindi potuto goderne, come utenti, già prima, ma va bene che, almeno ora, superate le molte difficoltà frapposte dalla farraginosa burocrazia, finalmente, le ruspe si siano messe all'opera per spianare l'area di viale Riviera dove dovranno essere realizzate le strutture del supermercato stesso".

"Un'ultima considerazione, non certo 'ultima' per importanza. Per la costruzione dell'edificio destinato ad ospitare il nuovo supermercato, la 'Lidl' ha pagato oneri vari che si aggirano intorno ai 450 mila euro. Una cifra cospicua che rappresenta una grossa entrata per le casse del Comune, ancor più in tempi 'di magra' come questi" conclude infine il consigliere Mario Carrara.