Savona, rubano tre marmitte da mezzi Ata: indagini della polizia

Tre marmitte staccate da altrettanti mezzi destinati allo spazzamento. Questo il bottino che sarebbe emerso a seguito di un furto avvenuto all'interno del deposito di Ata di via Grassi a Savona.

Non un bottino di ingenti dimensioni ma che comunque mette in seria difficoltà l'attività dell'azienda partecipata comunale che si occupa della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana.

I tre porter infatti in attesa dei pezzi di ricambio (ed con l'ordine in pieno agosto le tempistiche rischiano di allungarsi notevolmente) dovranno per forza di cose rimanere fermi per settimane rallentando di fatto l'attività sul territorio comunale che era già in crisi per via del numero ridotto di mezzi in servizio e i guasti continui.

Le telecamere di videosorveglianza avrebbero immortalato i ladri mentre rubavano le marmitte e le immagini ora sono al vaglio della polizia che sta effettuando le indagini.

Nel frattempo la settimana scorsa era stata conclusa con l'arresto in flagranza di reato una vicenda che da qualche tempo vedeva coinvolta proprio Ata, dove da qualche tempo insoliti ammanchi di gasolio avevano fatto scattare l'allarme tra i vertici societari.

Dopo un lungo periodo di accertamenti, necessari per non lasciare alcun dubbio sulle responsabilità, i sospetti erano caduti su un dipendente assunto con l’incarico di autista che, in base agli accertamenti effettuati, negli ultimi mesi aveva sottratto oltre 500 litri di carburante dai mezzi di servizio in dotazione e a lui in uso.

Mercoledì scorso era scattata l'operazione da parte dei carabinieri del Comando di Savona i quali, durante il turno di lavoro dell'uomo, lo hanno colto in flagranza di reato mentre sottraeva, con un modus operandi ormai consolidato, il gasolio dai camion di servizio dell’azienda in una zona isolata della città, per poi nasconderlo in luoghi considerati abbastanza nascosti e sicuri all'interno di taniche che poi lo stesso dipendente caricava sulla propria vettura privata a fine turno.

L’uomo aveva proceduto il giorno prima nello stesso modo, ma, per sua sfortuna, i militari lo stavano controllando e lo hanno avevano e tratto in arresto con l'accusa di furto aggravato.