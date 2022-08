Nuova antenna di telefonia a Boissano, cittadini ricorrono al Tar. Il sindaco: "Mi riservo di approfondire"

A Boissano è polemica per l'installazione di un'antenna di telefonia Iliad all'interno di un terreno privato in via Zurmagli, località Berruti, zona centrale del paese situato nell'entroterra loanese.

Immediata è stata la mobilitazione di parte dei residenti che, resisi conto dei lavori nei primi giorni di agosto quando un elicottero ha iniziato a sorvolare la zona prescelta per ospitare la struttura, si sono rivolti al Comune per chiedere informazioni su quanto stava accadendo. Un incontro con il sindaco Paola Devincenzi era stato inizialmente fissato per il 22 agosto, ma nel frattempo il gruppo di cittadini ha deciso di rivolgersi al Tar presentando un ricorso per fermare i lavori di installazione che, in attesa del giudizio, sono attualmente sospesi.

"Alcuni cittadini hanno fatto ricorso per cui, purtroppo, mi trovo nell'impossibilità oggettiva di poter ricevere ed ascoltare le richieste di chi ha citato il Comune in giudizio - spiega il sindaco motivando l'annullamento dell'incontro - In ogni caso alla luce di questa novità, essendo insediata da poco mi riservo una verifica ancora più approfondita e puntuale degli atti insieme agli uffici preposti per meglio valutare la posizione che il Comune assumerà in merito".