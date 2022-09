Nuova antenna di telefonia a Boissano, la vicenda approda in Consiglio comunale

A Boissano la vicenda legata all'installazione di un'antenna di telefonia Iliad all'interno di un terreno privato, situato in una zona centrale del paese, approda in Consiglio comunale.

La seduta che si terrà quest'oggi, 6 settembre alle ore 19.00, troverà tra i punti all’ordine del giorno anche due mozioni presentate dai Consiglieri di minoranza Zarrillo, Mantelli, e Mattiauda. La prima ha come oggetto l'opinione espressa dal consigliere capogruppo di minoranza sull’operato della Giunta in relazione alla pratica palo/antenna in zona via Zurmagli.

La seconda, invece, riguarderà una richiesta di istituzione di una commissione d’inchiesta che faccia chiarezza su "motivi e cause che hanno portato all’installazione del palo/antenna in zona via Zurmagli" e la proposta di deliberazione per l’avvio delle pratiche necessarie per la redazione di un regolamento per le installazioni di pali/antenne ripetitori sul territorio comunale.