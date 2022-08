Savona, auto danneggiata nella notte in via Gozo. L'appello via social: "Se qualcuno avesse visto qualcosa, mi contatti"

"Questa è la sorpresa che ci siamo ritrovati questa mattina! Sicuramente dopo la mezzanotte qualcuno ha scontrato e danneggiato pesantemente la macchina dei miei genitori parcheggiata in Via Gozo. Ovviamente non è stato lasciato nessun biglietto manco chiedendo scusa". Si apre queste parole, affidate ai social con tanto di foto inequivocabili, la denuncia di una cittadina in merito a quanto avvenuto la notte scorsa a Savona.