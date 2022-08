Savona, la Lega nelle spiagge del Prolungamento: campagna di ascolto "tra la gente" in vista delle elezioni

Si è svolta nella giornata di ieri sabato 20 agosto presso le spiagge libere del Prolungamento di Savona la giornata di volantinaggio con la distribuzione di gadget per sensibilizzare ed informare le persone sui temi contenuti nel programma elettorale della Lega in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre organizzata dalla Lega Giovani Liguria.

A supporto dell' iniziativa erano presenti alcuni militanti della sezione Lega di Savona e il segretario cittadino Giorgio Calabria.

"Mi congratulo con Giuseppe Grisolia Coordinatore Regionale Lega Giovani Liguria per la riuscita dell' iniziativa di incontro tra la gente - a dirlo il segretario cittadino Giorgio Calabria - ho potuto nel contempo dialogare con molti bagnanti provenienti da varie città italiane oltre che savonesi, tutti mi hanno trasmesso la loro preoccupazione per la situazione economica che maggiormente colpisce il ceto medio piccolo, dandomi l'occasione di rassicurarli per il massimo impegno che la Lega promuoverà in loro salvaguardia, riscontrando per questo, grande fiducia da parte loro" conclude Calabria.