Insegue il cane e cade in una buca del cantiere sul lungomare: vertebra rotta e trauma cranico

Una passeggiata serale in spiaggia si è trasformata in un incubo per un uomo di Savona, D.C., che è finito in ospedale con una vertebra fratturata e un trauma cranico.

L’incidente è avvenuto venerdì sera, quando la vittima dell'incidente era uscita con la moglie e il cane per una camminata sulla spiaggia, all’altezza di via Nizza.

A un certo punto, l’animale è scappato salendo sul tavolato della passeggiata a mare, in fase di costruzione, il cui accesso è libero e non delimitato. Le transenne e le delimitazioni che erano state messe dalla ditta che si occupa dei lavori sarebbero state spostate o addirittura portate via.

Nel tentativo di raggiungere il cane, l'uomo è salito sulla passerella in legno, ma nel buio non si è accorto che il percorso cambiava inclinazione e si restringeva. È così caduto in una buca nascosta nella sabbia, proprio sotto alla passerella.

Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di una cavità legata a lavori in corso, ma che sarebbe stata priva di segnalazioni. Un vero e proprio “trabocchetto” - come lo ha definito il suo legale, l’avvocato Fabio Luzzo - che gli è costato una frattura vertebrale e un trauma cranico, con una prognosi di 30 giorni e l’obbligo di indossare un busto per almeno due mesi.

Il cittadino ha ora deciso di sporgere denuncia contro il Comune e le ditte incaricate dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni. Dopo l’incidente, la ditta ha provveduto a transennare l’accesso alla passerella.