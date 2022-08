Il pubblico delle grandi occasioni al fianco della Samp: con la Juve un punto conquistato anche dai tifosi

Marco Giampaolo l'aveva chiamato alla vigilia, lo aveva cercato senza troppi di giri di parole. L'allenatore della Sampdoria aveva invocato quel sostegno "che i tifosi ci sanno dare": questa sera contro la Juventus è stato ampiamente accontentato.



"Quell'atmosfera delle grandi partite dove possiamo dire la nostra" l'aveva definita il tecnico di Giulianova e il popolo blucerchiato ha risposto presente. C'è infatti tanto del pubblico presente sugli spalti del "Ferraris" nel punto portato a casa da capitan Bereszyński e compagni. 90 minuti più recupero di tifo appassionato, di assiduo e incessante sostegno capace di trasformare lo stadio genovese in una vera e propria bolgia che ha avvolto la Vecchia Signora dal primo all'ultimo istante di gara.



La voce di Marassi ha provato a spingere in rete il pallone deviato da Perin sull'incursione di Leris dopo appena 5 minuti e solo la traversa ha strozzato in gola l'urlo dei tifosi. Quello stesso urlo, una vera e propria liberazione, che ha accolto la parata di Audero su Cuadrado: l'estremo difensore era a tu per tu con il colombiano? No, dietro al portierone e con il fiato sul collo del numero 7 bianconero c'era la gradinata Sud: la porta è rimasta inviolata.



Nel secondo tempo la stanchezza si fa sentire tra i giocatori in campo, non sugli spalti. La rete di Rabiot prova a far calare il gelo, ma la sentenza del Var che arriva qualche minuto dopo annullando tutto è un elettroshock che riaccende l'entusiasmo e cancella la gioia del settore ospiti e del nutrito gruppo di tifosi juventini "infiltrato" tra gradinata Nord e distinti.



Con la Samp alle prese coi crampi, la spinta di Marassi diventa fondamentale: "Doria, Doria, Doria" riecheggia in un calderone di emozioni. Prima del fischio finale Quagliarella per non poco inventa la magia, sarebbe potuta essere l'apoteosi. Ma dietro l'angolo c'è stato anche il rischio della beffa: brividi nel recupero, con Audero decisivo ad evitare un ko immeritato. E così al fischio finale non può che esserci spazio solo per applausi a scena aperta: per i protagonisti sul prato (quello sì rivedibile) di Marassi, ma anche e soprattutto per chi passerà la giornata di domani senza voce ma con il sorriso sulle labbra.



L'abbraccio tra squadra e pubblico arriva nell'immediato post partita, le note di Rino Gaetano suggellano il momento: sarà una stagione lunga e difficile per la Samp, ma tra le certezze su cui potrà contare c'è sicuramente una tifoseria straordinaria.