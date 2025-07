Regione, approvato il bando per i contributi alle unioni di comuni liguri

"Con l’approvazione del bando per l’erogazione dei contributi alle Unioni di Comuni liguri per l’anno 2025, Regione Liguria conferma il proprio impegno concreto a sostegno dell’associazionismo comunale e della gestione associata dei servizi", dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Entroterra e agli Enti Locali, Alessandro Piana. "Un’opportunità importante soprattutto per l’Entroterra, dove la sinergia tra Comuni rappresenta una risposta efficace per garantire servizi fondamentali ai cittadini, razionalizzare le risorse e valorizzare le specificità locali.

Il bando mette a disposizione 108.869,07 euro. "Abbiamo previsto un sistema di attribuzione dei punteggi basato sul numero e sulla tipologia di funzioni gestite in forma associata", spiega Piana, "con premialità per le Unioni più strutturate, formate da almeno cinque Comuni, con bassa densità abitativa e che svolgano integralmente più funzioni. Il contributo massimo concedibile per ciascuna Unione è di 30.000 euro e verrà erogato in due tranche: un primo 50% all’atto dell’assegnazione e il restante a seguito della rendicontazione delle spese relative all’esercizio 2025".

Destinatari del bando sono le Unioni di Comuni già costituite e operative sul territorio ligure alla data di presentazione della domanda, che gestiscano in forma associata almeno due funzioni fondamentali tra quelle individuate dalla normativa nazionale e regionale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 4 agosto 2025.