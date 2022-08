My Lotteries e Bonus di Benvenuto: le innovazioni del Gratta e Vinci online

Il Gratta e Vinci è un gioco che da diversi anni riesce a stare sulla cresta dell’onda in maniera quanto mai innovativa, dando espressione alle tendenze e alle mode degli ultimi anni. Un qualcosa che vale anche per quanto riguarda la sua recente evoluzione, quella dei Gratta e Vinci online, i quali si trovano disponibili in soluzioni diverse per grafica e fasce di prezzo.

Sono due le innovazioni più interessanti che riguardano il gioco: l’App My Lotteries, quella ufficiale attraverso cui si possono realizzare molteplici operazioni, compresa quella di gioco, e il bonus sui Gratta e Vinci online .

Si tratta di soluzioni realizzate sotto il controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, quindi, nell’ottica di un gioco sicuro, consapevole e responsabile. Motivo per cui riescono a unire divertimento e affidabilità, anche a livello del trattamento dei dati personali.

Come funziona il Bonus dei Gratta e Vinci online

Per giocare ai Gratta e Vinci online è necessario aprire un conto gioco. Si tratta di una soluzione facile da realizzare, andando sul sito di uno dei rivenditori autorizzati oppure scaricando l’App My Lotteries.

Una volta aperto un conto gioco non resta, per cominciare, che effettuare una ricarica. Il Bonus di Benvenuto viene accreditato automaticamente a seguito del primo deposito. In particolari occasioni, inoltre, potrebbe essere aggiunto un ulteriore bonus al compimento di un’altra azione, come ad esempio il caricamento del documento d’identità.

I bonus sono utilizzabili solo per il gioco: non sono soldi che risultano prelevabili. Pertanto, rappresentano un modo per poter sperimentare il funzionamento del Gratta e Vinci, prendendo dimestichezza. Ricordiamo che è bene giocare in maniera responsabile, usando con il buon senso le cifre messe a disposizione. In questo modo è possibile davvero divertirsi, traendo i massimi vantaggi da un sistema come il bonus.

My Lotteries: l’app ufficiale del Gratta e Vinci online

Sono sempre di più le realtà che forniscono la possibilità di avere a disposizione un’app, un sistema che è stato introdotto in seguito ai recenti sviluppi del digitale e che risulta quanto mai attuale.

Una delle funzionalità interessanti, nel caso del Gratta e Vinci online, è la possibilità di giocare da App My Lotteries , in maniera semplice e immediata, senza trovarsi ogni volta ad andare sul sito dei rivenditori autorizzati.

My Lotteries è scaricabile sia da smartphone che da tablet ed è valida con i principali sistemi presenti sul mercato: Android e iOS. Inoltre, rende possibile attivare più velocemente la procedura di riscossione e rappresenta una tutela ulteriore rispetto alle possibili truffe. Il Gratta e Vinci, infatti, essendo collegato direttamente al conto gioco, non presenta rischio di appropriazione indebita da parte di soggetti terzi né di smarrimento.

Inoltre, My Lotteries è uno strumento di verifica pratico ed efficace anche rispetto ai Gratta e Vinci classici, permettendo di essere sicuri dell’effettivo esito della giocata. Un’innovazione completamente affidabile.