Porti, Toti: "I nostri scali si confermano sempre più competitivi nel Mediterraneo e in Europa"

"I dati relativi ai traffici nei porti di Genova e Savona sono straordinari e sono il segno che le azioni intraprese per supportare l’operatività dei nostri scali e anche la Liguria come destinazione turistica sono state efficaci. Cresce la movimentazione delle merci e cresce in modo esponenziale, di oltre il 300%, il traffico passeggeri legato alle crociere. Dopo gli anni difficili della pandemia, questa è l'estate della ripartenza della Liguria e del Paese, con i nostri porti che si confermano sempre più competitivi nel Mediterraneo e in Europa".

Così il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sui dati resi noti dall’Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale.