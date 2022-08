Ceriale, all’ultimo volume sulla famiglia Del Carretto il Premio Anthia per il Libro ligure dell’anno

In vista della quarantunesima edizione della Rassegna “Libri di Liguria”. la cui serie di serate culturali è in programma da domenica 28 agosto a giovedì 1° settembre prossimo, con inizio sempre alle 21, presso il Teatro Carlo Vacca di Peagna, l’Associazione “Amici di Peagna” rende noto il titolo vincitore del Premio Anthia al Libro ligure dell’anno, che sarà premiato proprio in occasione della prima serata della manifestazione, dopo l’inaugurazione, presso Casa Girardenghi, della tradizionale mostra bibliografica dei più recenti volumi sulla Liguria acquisiti dall’Associazione e dalla biblioteca specializzata da essa gestita.

Si tratta del poderoso e pregiato volume dal titolo I Del Carretto. Potere e committenza artistica di una dinastia signorile tra Liguria e Piemonte (XIV-XVI secolo), curato da Massimiliano Caldera, Giovanni Murialdo e Magda Tassinari e pubblicato dall’editore milanese Scalpendi, che, in oltre 470 pagine corredate di numerose illustrazioni e fotografie, ricostruisce con cura le vicende dei noti marchesi Del Carretto a partire dalle premesse, nel dodicesimo secolo, all’esercizio del loro longevo e ramificato potere tra il Piemonte meridionale e il Ponente ligure.

Il volume, che si pone nell’ambito della valorizzazione del paesaggio culturale finalese promossa dal Museo Diffuso del Finale-MUDIF col fondamentale sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, indaga con rigore filologico tutte le implicazioni storico-artistiche e culturali di una delle più importanti famiglie dell’antica aristocrazia italiana e la fitta rete di relazioni, accordi e apparentamenti che essa seppe intrattenere con la corte pontificia, i duchi di Milano, i re di Francia, le grandi famiglie genovesi e altri protagonisti della storia europea. Una famiglia che, originariamente conosciuta con il titolo di marchesi di Savona e perlopiù ricordata in riferimento ai propri feudi liguri e piemontesi, ha visto tuttavia l’avvicendarsi al suo interno di personaggi che si muovevano, con incarichi di assoluto prestigio, da Roma all’Oriente mediterraneo, dalle Fiandre all’Impero asburgico.

A tal proposito, il taglio della disamina, ampio, approfondito e particolarmente innovativo rispetto alla bibliografia precedente, non si limita a considerarne l’attività storico-artistica legata all’ambito locale, per la quale pure emergono molteplici novità, ma si propone anche apprezzabilmente di inseguire le committenze nei molti altri centri dove i Del Carretto furono presenti e attivi, e dove hanno lasciato traccia di una non scontata sensibilità culturale e artistica.

L’appuntamento con i curatori del volume e con la sua presentazione e premiazione è dunque per domenica 28 agosto, presso il Teatro Carlo Vacca di Peagna, dopo l’inaugurazione della Rassegna che si svolgerà alle ore 21.00 poco distante, in Casa Girardenghi (dove, in caso invece di maltempo, si terrà l’intera serata).

Nell’invitare tutti gli interessati ed appassionati a partecipare numerosi, l’Associazione “Amici di Peagna” ringrazia, come ogni anno, il Comune di Ceriale per il sostegno, la Parrocchia di San Giovanni Battista di Peagna per ospitarne la Biblioteca “Libri di Liguria” e le sue attività, il Circolo degli Artisti di Albisola per l’immancabile e sempre più proficua collaborazione, e, nell’occasione, l’artista, designer e gallerista Gianluca Cutrupi per la realizzazione e messa a disposizione dell’opera con cui si premierà, sempre secondo la tradizione locale, il libro ligure dell’anno.