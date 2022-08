"Biblioteca per tutti" a Borghetto, un progetto per promuovere l'inclusione (FOTO)

La biblioteca di Borghetto Santo Spirito, che da anni ha intrapreso un cammino volto all'inclusione, ha beneficiato, nella scorsa settimana, dei frutti del progetto “Biblioteche per tutti”, elaborato e realizzato dalla dottoressa Federica Calabrese.

Il progetto ha permesso di dotare gli spazi dell'Istituto culturale comunale di segnaletica in CAA e strumenti per una proficua comunicazione, che permetterà al servizio bibliotecario di essere sempre più vicino ed amico di tutti gli utenti.

La dottoressa Federica Calabrese, Pedagogista e terapista dell’età evolutiva, specializzata in Autismo, ADHD e disturbi cognitivo-comportamentali e Tutor DSA, ha decodificato ogni sezione della biblioteca in CAA e PECS, ha creato una vera e propria agenda comunicativa utente/bibliotecaria per lo scambio di informazioni utili al prestito e alla consultazione dei libri e semplificato, sempre attraverso la decodificazione, anche le regole degli spazi comuni.

"Il progetto che la dottoressa Federica Calabrese ha regalato alla nostra biblioteca, ci permette di proseguire le attività volte all’inclusione dell’Istituto culturale cittadino. A nome mio e dell'intera Amministrazione un sentito ringraziamento per la generosità e la disponibilità dimostrata", spiega il sindaco Giancarlo Canepa.