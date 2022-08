Dipendente "in prestito" dal Comune di Andora a quello di Imperia

195mila e 965 euro: è questa la somma che il Comune di Imperia dovrà sborsare per quest'anno e sino al 30 settembre del 2023 per aver avuto, per continuare ad avere, "in prestito" da altri enti quattro dipendenti.

Nello specifico 148mila e 355 euro copriranno le spettanze per l'anno in corso mentre 47mila e 610 euro per i primi 9 mesi del prossimo anno. Tra la fine del 2021 e il marzo del 2022 la Giunta guidata dal sindaco Claudio Scajola ha richiesto la proroga del Comando a 18 ore settimanali di un dirigente in servizio presso la Provincia di Imperia, di un dipendente appartenente alla categoria D ed in servizio al comune di Sanremo per 12 ore settimanali e anche del comando parziale a 18 ore settimanali di un dipendente di categoria D – appartenente alla Provincia e del comando di un dipendente di categoria dirigenziale appartenente al comune di Andora.

Per quanto riguarda il dipendente di categoria D – appartenente all' amministrazione Provinciale - nello specifico si tratta di un ingegnere e la sua assegnazione al Comune era stata richiesta il 27 agosto del 2021 con servizio dal 23 settembre a 18 ore settimanali ossia nella misura del 50% dell'orario di lavoro. Il 23 dicembre poi la Giunta "per garantire la continuità della direzione del Settore Affari Legali e Contratti al fine di assicurarne la piena efficienza e funzionalità, acquisendo una figura dirigenziale a copertura, se pur parziale, della suddetta posizione" considerato che il precedente dirigente era andato in pensione ha "preso in prestito" un dirigente della Provincia il cui incarico è successivamente è stato prorogato.

Il 30 dicembre del 2021 sempre l'amministrazione comunale ha siglato una convenzione con il comune di Sanremo per ottenere l’assegnazione temporanea di uno "specialista in sistemi informativi". L'impiego doveva cessare al 31 marzo del 2022, ma successivamente è stato prorogato sino al 31 dicembre di quest'anno. In merito al dipendente proveniente dal comune di Loano invece, nè sull'albo pretorio del comune di Imperia nè su quello della cittadina in provincia di Savona è presente la relativa delibera in quanto essendo datata al 28 gennaio 2021 la stessa non è più presente nell'archivio on line.