Finale, in frazione Calvisio nuovi appartamenti in supporto alle giovani famiglie

Il comune di Finale Ligure delibera l’acquisizione del progetto delle cooperative di Calvisio: "Una nuova opera pubblica di fondamentale importanza avente una finalità sociale. Un supporto alla nuove giovani famiglie per invertire la tendenza legata alla diminuzione dei residenti", commenta il vice sindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi.

"L’iniziativa privata prevedeva l’edificazione di un paio di palazzine nelle aree vicino alle Case Arte di piazza Resistenza con circa 40 unità immobiliari. In circa 15/20 anni di iter amministrativo non si è mai riusciti ad arrivare alla conclusione per svariati motivi".

"Nelle scorse settimane con la rinuncia al PEEP (piano di edilizia economico popolare) da parte delle 2 cooperative private e la deliberà (venerdì) da parte dell’Amministrazione comunale per subentrare all'operazione, restituiremo alle cooperative i denari a suo tempo versati per gli espropri delle aree ed avvieremo un processo di valutazione dei progetti agli atti per acquisirli, subentrando cosi alle cooperative".

"Le idee possono essere differenti: un project financing per una collaborazione pubblico/privato, un appalto integrato o un percorso come una vera e propria opera pubblica con ricerca di fonti economiche regionali e/o statali per procedere in autonomia. Vedremo nei prossimi mesi, intanto il primo importante passo è fatto e ne siamo molto orgogliosi", conclude Guzzi.

Aggiunge l'assessore al Sociale Clara Brichetto: "Da decenni non ci si dedicava ad un'iniziativa di questo tipo. Un opera importante che punta al sostegno delle giovani coppie che oggi sono portate a trasferirsi fuori Finale Ligure per i prezzi inaccessibili delle case con la conseguenza di perdere sempre più residenti".