Il direttore dell'Asl 2 dopo l'articolo del Corriere: "Giornata d'agosto con grande afflusso, il problema non è degli operatori ma la mancanza di spazi d'attesa e percorsi interni"

In merito all’articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera dal titolo ‘Ragazzini caduti dal monopattino e malori in acqua. Qui in corsia è un delirio’, il direttore generale della Asl2 Marco Damonte Prioli spiega:

"Non c’è alcuna situazione da ‘trincea’ né di ‘delirio’ al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma una gestione ordinaria, attenta e costantemente monitorata degli accessi che, trattandosi di una località turistica, aumentano nei mesi estivi. L’articolo descrive una giornata ordinaria nel Dea di secondo livello di riferimento per la provincia di Savona, che è attrezzato in termini di personale e dotazioni tecnologiche per far fronte a grandi emergenze e a tutte le ‘patologie tempo-dipendenti’ come infarti o ictus" sottolinea Damonte Prioli.

"In particolare, il 22 agosto è stata una giornata caratterizzata da un significativo afflusso di pazienti, gestiti al meglio grazie a tutto il personale medico e infermieristico che ringrazio per la grande professionalità e l’impegno quotidiano nel garantire una risposta puntuale ai bisogni di salute dei cittadini. Quel giorno gli accessi complessivi al Pronto Soccorso di Pietra sono stati 176, assolutamente paragonabili ai 172 registrati al Pronto Soccorso di Savona - continua il dg di Asl2 - Un numero analogo ai 167 accessi registrati il 22 agosto del 2019, pre-pandemia, quando era operativo anche il Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Albenga (declassato da Pronto soccorso dieci anni fa) dove oggi è aperto nelle ore diurne un ambulatorio di primo intervento gestito dai medici di medicina generale per garantire un’assistenza territoriale qualificata ai cittadini con patologie lievi, a bassa complessità. Dal 20 luglio scorso e fino al 15 settembre, abbiamo aperto analoghi ambulatori anche presso i due Pronto soccorso di Pietra Ligure e di Savona per l’assistenza ai codici bianchi, quindi a pazienti con patologie lievi".