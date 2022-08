Il caos al Pronto Soccorso del Santa Corona sul "Corriere della Sera", Grande Liguria: "Cosa ne pensa l'assessore regionale alla sanità di questa brutta figura?"

"Ad inizio estate Grande Liguria, inascoltata, diceva che affrontare la stagione con due Pronto Soccorso chiusi (Albenga e Cairo) sarebbe stato rischioso. Oggi leggiamo che la situazione da girone Dantesco del Dea di secondo livello al Santa Corona è persino diventata oggetto di un articolo del Corriere della sera. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa l'assessore regionale alla sanità di questa brutta figura, a livello nazionale". Così, attraverso una nota stampa, il direttivo provinciale di Grande Liguria.

"E già che ci siamo, anche i partiti che sostengono la maggioranza in Liguria dovrebbero leggere l'articolo e vergognarsi - prosegue la nota - Da mesi il personale vive in trincea affrontando ogni giorno con professionalità e spirito di sacrificio una situazione diventata insostenibile. La campagna elettorale per le politiche è iniziata e tutti promettono cose mirabolanti: a noi e ai cittadini ci basterebbe che qualcuno si facesse carico di risolvere questa situazione. Perché gli operatori i cittadini si meritano di essere considerati con il dovuto rispetto".