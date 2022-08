Maltempo Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “Amministrazioni lasciate sole contro i disastri meteorologici”

“Le Amministrazioni lasciate sole a combattere contro i disastri causati dal maltempo". Punta l’indice contro il Governo attuale e passato Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga. “In particolare ad Albenga in quattro ore di pioggia, grandine e vento ad essere state colpite sono state, oltre agli stabilimenti balneari e locali sulla costa, le aziende agricole della Piana".

"Poteva essere evitato tutto questo? certamente sì – continua nella sua analisi Roberto Tomatis – Sono anni che le Amministrazioni Comunali chiedono a più riprese le risorse al Ministero dell’interno per la progettazione della messa in sicurezza dell’asta fluviale del rio Carenda. I finanziamenti – sottolinea Tomatis - non sono mai arrivati». E così prosegue: «Ancora l’anno scorso sono stati chiesti i fondi dagli uffici comunali, ma il Governo Giallo Rosso Verde, evidentemente, privilegia altre tipologie di intervento e non quelle per mettere in sicurezza importanti opere di messa in sicurezza, morale della favola per Albenga vedere arrivare da Roma soldi per queste opere sarà solo un miraggio, serve una visione di lungo periodo, così da lasciare alle future generazioni un mondo se non perfetto sicuramente migliore”.