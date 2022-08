Samp, c'è la Lazio per dimenticare Salerno: blucerchiati in cerca di riscatto

Ripartire dopo la batosta di Salerno. È con questo auspicio che la Sampdoria ospita quest'oggi (ore 18.30, arbitro Aureliano di Bologna) la Lazio nella quarta giornata del campionato di Serie A.



Il turno infrasettimanale offre un'immediata occasione di riscatto per i blucerchiati, seppur al cospetto di un avversario in salute e reduce dall'esaltante successo casalingo contro l'Inter.



Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo contro la compagine biancoceleste, non sono da escludere novità da parte di mister Giampaolo: possibile infatti che la squadra venga schierata con un 4-3-1-2, con Sabiri a supporto di Quagliarella e Caputo in attacco. A quel punto a comporre la linea mediana dovrebbero essere Leris, Ronaldo Vieira e Rincon (turno di riposo per Villar). In difesa praticamente certo il ritorno dal primo minuto di Bereszyński (assente domenica scorsa), con lui Ferrari, Colley e Augello. In porta il titolarissimo Audero.



Il match con la Lazio sarà inoltre la prima vera presa di contatto con la realtà sampdoriana per Harry Winks: il centrocampista inglese è sbarcato ieri a Genova accolto dall'entusiasmo dei tifosi. Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha espresso parole al miele sul classe '96 inglese: "Parliamo di un giocatore davvero bravo, la scorsa stagione ha giocato con noi e bene - ha dichiarato il tecnico degli Spurs - Penso che per lui e per la Sampdoria sia una buona occasione, è un ottimo acquisto".



Nella giornata di ieri, intanto, la Lega Serie A ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi fino alla 16^ giornata. Di seguito il calendario completo delle partite dei blucerchiati con relativa programmazione televisiva.



6^ Sampdoria-Milan (sabato 10 settembre 2022, ore 20.45, diretta DAZN/Sky)



7^ Spezia-Sampdoria (sabato 17 settembre 2022, ore 18.00, diretta DAZN)



8^ Sampdoria-Monza (domenica 2 ottobre 2022, ore 15.00, diretta DAZN)



9^ Bologna-Sampdoria (sabato 8 ottobre 2022, ore 20.45, diretta DAZN/Sky)



10^ Sampdoria-Roma (lunedì 17 ottobre 2022, ore 18.30, diretta DAZN)



11^ Cremonese-Sampdoria (lunedì 24 ottobre 2022, ore 18.30, diretta DAZN)



12^ Inter-Sampdoria (sabato 29 ottobre 2022, ore 20.45, diretta DAZN/Sky)



13^ Sampdoria-Fiorentina (domenica 6 novembre 2022, ore 15.00, diretta DAZN)



14^ Torino-Sampdoria (mercoledì 9 novembre 2022, ore 20.45, diretta DAZN/Sky)



15^ Sampdoria-Lecce (sabato 12 novembre 2022, ore 18.00, diretta DAZN)



16^ Sassuolo-Sampdoria (mercoledì 4 gennaio 2023, ore 12.30, diretta DAZN).



Sampdoria-Ascoli, gara di Coppa Italia, sì disputerà invece giovedì 20 ottobre alle ore 18.00 al "Ferraris" (diretta TV su Italia Uno).