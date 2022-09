Celle, riconsegna lavori sul S.Brigida forse a metà settembre: un'altra estate però senza il passaggio pedonale di via Aicardi

Anas dovrebbe rivedersi in queste settimane per capire quando riconsegnare i lavori alla ditta, indicativamente entro metà settembre, con l'auspicio che gli interventi sul Santa Brigida ripartano il prima possibile.

Queste sono le novità emerse da qualche giorno in merito al cantiere di adeguamento idraulico del rio cellese che da anni ha messo in difficoltà la viabilità del levante savonese. Con lo stop estivo in attesa dell'esito del consolidamento effettuato sulle abitazioni sovrastanti che hanno subito dei cedimenti, ora si attende solo il completamento con il posizionamento degli scatolari.

Dopo la rimozione dei semafori a luglio 2021, a settembre erano partiti i lavori sulle case, ma gli stessi non erano stati giudicati consoni. A maggio si erano concluse le lavorazioni che comunque non avevano influito sulla viabilità ma ad oggi però non è stato ancora reso noto al sindaco Caterina Mordeglia il risultato degli interventi.

Però oltre al problema traffico, una criticità è rimasta irrisolta negli ultimi mesi: la riapertura del passaggio pedonale tra la fine di via Aicardi e piazza Costa.

Chiuso da quasi due anni sempre per i problemi sulle abitazioni, nel periodo estivo è sempre stata un'area particolarmente transitata dai cellesi e dai turisti per raggiungere le spiagge del ponente cellese o viceversa per raggiungere le attività del centro storico, fortemente penalizzate dallo stop. Costringendo quindi i pedoni ad allungare il proprio percorso.

"Ho continuato a chiedere la riapertura e nel caso ero disponibile a prendermi l'area in carico, però c'è comunque l'ordinanza che avevo firmato in merito al voltino, al momento non c'è stata una risposta indietro per dirmi che è tutto a posto" ha detto il sindaco Caterina Mordeglia.

Nel frattempo da stamattina Anas è al lavoro per il rifacimento della segnaletica orizzontale di cantiere andando così a risolvere la criticità legata alle auto, principalmente guidate da cittadini stranieri, che indirizzati in maniera sbagliata dai navigatori satellitari, transitano contromano, nonostante i cartelli di senso unico, in via Santa Brigida direzione piazzale della stazione.

Verranno così rifatti con il classico colore giallo gli attraversamenti pedonali davanti ai giardini Mezzano e all'asilo.