"Proteggiamo il mare - estate 2022", oltre 6500 mozziconi raccolti sulla "spiaggia centrale" di Albisola Superiore

Assonautica continua la sua campagna di sensibilizzazione sul problema dell'abbandono dei mozziconi nell'ambiente. Lunedì 29 agosto, per il quinto appuntamento del progetto “Proteggiamo il mare” è stata scelta la “spiaggia centrale” di Albisola Superiore, riprendendo ancora una volta il titolo “In spiaggia senza filtri”, utilizzato fin dall'estate del 2019, quando l'Amministrazione del Comune aveva organizzato le prime giornate di raccolta di mozziconi sulle spiagge del territorio comunale, in collaborazione con Assonautica.

All'evento, patrocinato dal Comune di Albisola Superiore, hanno partecipato 15 soci ai quali si sono uniti altri sostenitori del progetto in difesa del mare. Come avvenuto già nelle precedenti giornate ecologiche di Assonautica, il “raccolto” è stato molto consistente, Più di 6500 i mozziconi che non finiranno in mare grazie ai volontari che hanno partecipato alla raccolta sulla spiaggia e sulla passeggiata Eugenio Montale.

“In spiaggia senza filtri”, pubblicizzato sui canali social albisolesi, ha ricevuto l'apprezzamento della cittadinanza, facendo nascere discussioni sulla possibilità di vietare il fumo sulle spiagge. Qualsiasi possa essere la scelta futura dell'Amministrazione, se si vuole proteggere realmente il mare è necessario perdere totalmente l'abitudine di liberarsi dei mozziconi abbandonandoli a terra o buttandoli dal finestrino dell'auto.

Da un rapporto di Marevivo emerge che in Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette vengono gettati nell’ambiente ogni anno, nell''indifferenza della maggior parte dei fumatori e di una larga fascia di popolazione. Assonautica intende continuare la propria campagna di sensibilizzazione che non consiste solo nel raccogliere i mozziconi.

Come la scorsa estate sono state installate bottiglie portacenere nelle spiagge libere albisolesi e, per la prima volta, anche nella Via Al Mare che collega Corso Ferrari alla spiaggia. Nella stessa via è sta effettuata a fianco dei tombini la scritta “Il mare inizia da qui” per sensibilizzare sul fatto che dalla strada, attraverso i tombini, ogni rifiuto arriva al mare. Ringraziando tutti i partecipanti ed i sostenitori, il sodalizio ricorda l'ultimo appuntamento, in programma per lunedì 12 settembre alle ore 9 presso la spiaggia denominata “dei gradoni” nella zona del chiosco bar La Cupola.