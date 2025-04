Spotorno, lunedì i funerali di Giancarlo Zunino. Lutto in paese: “Il legame con la comunità rimarrà vivo nei ricordi collettivi”

Si terranno domani, lunedì 14 aprile, alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata di Spotorno, i funerali dello storico albergatore ed ex sindaco Giancarlo Zunino, improvvisamente scomparso all'età di 77 anni.

La notizia della sua scomparsa è stata accolta con sgomento da tutta la comunità spotornese che lo “saluta con rammarico”, come afferma l'Amministrazione comunale nella sua nota.

Ex primo cittadino dal 1999 al 2004 e poi consigliere comunale negli ultimi mesi del mandato cominciato nel 2016 e come candidato sindaco nel 2021, ha ricoperto un ruolo di rilievo da imprenditore della ricettività. Oltre all'albergo di famiglia, negli anni '70 aveva avviato “Il Cantinone” e “Il Cantinone Mare”, mentre nel 1999 aveva dato vita al “Paradiso di Manù”, suggestivo albergo ristorante sulle colline tra Noli e Spotorno.

“La sua figura ha segnato senza dubbio un capitolo importante nella storia del nostro paese, da amministratore pubblico, da operatore turistico di primissimo piano e da cittadino, generoso nell’aiutare i propri concittadini - si legge nella nota - A nome dell’Amministrazione Comunale, esprimiamo le più sentite condoglianze ai familiari. Il suo legame con la nostra comunità rimarrà vivo nei ricordi collettivi”.

Anche il capogruppo di minoranza di "Spotorno che Vorrei", Massimo Spiga ha voluto porgere le condoglianze sue e del gruppo con un ricordo: “Ti ho conosciuto, quando avevo 12 anni, ai Bagni Milù, dove nel 1982 con mio padre, progettavate il futuro di Spotorno. A quel tavolino bianco, ascoltavo due imprenditori che amavano il proprio paese progettare un futuro diverso”.

Cordoglio dal gruppo consiliare "Spotorno obbiettivo 2026" che “con grande dolore si stringe intorno alla famiglia e dà il suo ultimo saluto a Giancarlo Zunino. Giancarlo - scrivono i consiglieri - ha rappresentato per chi lo ha conosciuto un riferimento, deciso e disponibile al dialogo in politica, ospitale e sempre pronto a scherzare nel privato. Per il nostro gruppo ha saputo incarnare con la sua esperienza un momento significativo di sintesi per il nostro paese. Ciao Giancarlo”.