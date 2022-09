Incidente sul rettilineo della statale Aurelia tra Finale e Borgio Verezzi nella notte appena trascorsa quando, intorno all'1, una moto ha travolto un uomo che procedeva in bicicletta.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finalmarina per le cure del caso all'uomo, di circa 70 anni, e il successivo trasferimento in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure fortunatamente, quindi, non in gravi condizioni.