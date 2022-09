Fionda 2022, i "Fieui di Caruggi" hanno scelto: il premio al conduttore di Report Sigfrido Ranucci

Bersaglio centrato ancora una volta! I “Fieui di Caruggi” daranno la loro fionda a chi di fiondate ne ha tirato davvero tante e contro bersagli così importanti da essere costretto a muoversi sotto scorta.

Sarà infatti Sigfrido Ranucci, co-autore e conduttore di Report, a ricevere dalle mani di Antonio Ricci sabato 24 settembre al Teatro Ambra di Albenga il Premio Fionda di legno 2022.

“In questo periodo difficile e buio - sottolineano i Fieui - era necessario dare un riconoscimento a chi da sempre difende la luce dell'informazione libera, non asservita ai poteri politici, economici, criminali. Questa Fionda premia il giornalismo d'inchiesta, ormai in via di estinzione”.

La Fionda a Ranucci richiama quella consegnata nel 2011 a Milena Gabanelli da cui il giornalista ha raccolto il testimone per guidare la seguita trasmissione di Rai 3. Da cinque anni infatti è il nuovo conduttore di Report in sostituzione proprio della Gabanelli.

I Fieui non negano la speranza di poter coinvolgere Sigfrido Ranucci nella battaglia per l'Ospedale di Albenga: “Sicuramente gli forniremo una massiccia documentazione e gli chiederemo un'inchiesta giornalistica sui motivi che hanno spinto i politici a 'demolire' l'ospedale più moderno e attrezzato della Liguria subito dopo la sua inaugurazione. Potrebbero uscirne sorprese interessanti!”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Riccardo Tomatis: “I Fieui di Caruggi non smettono mai di stupire. Riescono a passare in modo mirabile dalla goliardìa che li contraddistingue a temi seri e importanti come in questo caso. Ranucci è sicuramente una Fionda di alto spessore e Albenga è onorata di accoglierlo per un meritatissimo riconoscimento. Con l'augurio da parte mia e di tutti i cittadini che la Fionda e i Fieui continuino ancora per molto tempo il loro “gioco”, proprio per l'amore che hanno sempre dimostrato verso la nostra città e tutto il teritorio”.

E così il 24 Settembre sul palco del Teatro Ambra si incontreranno Antonio Ricci e Sigrido Ranucci, i due personaggi più querelati d'Italia. Si preannuncia perciò un pomeriggio davvero... frizzante! E' ancora possibile prenotare gli ultimi posti liberi con un'offerta destinata a scopo benefico presso il Caffè Ai giardinetti in piazza del Popolo ad Albenga.