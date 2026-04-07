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Attualità | 07 aprile 2026, 15:00

Altare, Emma Kuka trasforma il fumetto in arte su tela

La 14enne, studentessa della 3ª A della scuola media, espone presso la sede AMA di via Paleologo

Altare, Emma Kuka trasforma il fumetto in arte su tela

A soli 14 anni, Emma Kuka, studentessa della 3ª A della scuola media di Altare, trasforma la passione per il fumetto in arte su tela. 

Da un paio d’anni, infatti, si dedica alle forme figurative, reinterpretando i personaggi del fumetto con tempera acrilica e pennarelli per ottenere le giuste sfumature.

Le sue opere sono in esposizione presso la sede AMA di Altare, in via Paleologo, fino al 15 aprile. 

Una mostra che testimonia il talento emergente e la creatività di una giovane artista che guarda al futuro con colori e forme del tutto originali.

Graziano De Valle

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