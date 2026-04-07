Giornata Nazionale del Mare, a Loano focus sula raccolta degli oli alimentari esausti per tutelare la Bandiera Blu di spiagge e porto

In occasione della Giornata Nazionale del Mare, Comune di Loano e Sat scendono in campo per una missione cruciale: la difesa dell’ecosistema marino attraverso il recupero degli oli alimentari esausti. L'iniziativa si inserisce nella cornice della campagna nazionale “Stop Food Oils and Fats in the Sea”, promossa da Nuova C Plastica, Campania Nuova e Conoe, ufficialmente premiata dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) come Buona Pratica 2025-2026.

Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, ha celebrato questo impegno con una foto insieme agli operatori di Sat, mettendo al centro il legame tra la gestione virtuosa dei rifiuti e la qualità delle acque del litorale: “Il prestigioso vessillo della Bandiera Blu, che sventola sulle spiagge e sul porto di Loano, dipende infatti direttamente dalla capacità del territorio di prevenire l'inquinamento: evitare che gli oli di frittura e delle conserve (come tonno e sott'oli) finiscano negli scarichi domestici è il primo passo per garantire la purezza delle acque”.

Grazie alla collaborazione con Sat, il Comune potenzia la raccolta capillare dell'olio domestico, trasformando un potenziale inquinante in una risorsa energetica. Un solo litro d'olio versato nel lavandino può creare una pellicola impermeabile vasta quanto un campo da calcio, impedendo l'ossigenazione dell'acqua e danneggiando irreparabilmente la biodiversità marina.

“Difendere la nostra Bandiera Blu significa educare ai piccoli gesti quotidiani – dichiara il sindaco Luca Lettieri – Sposare una campagna d'eccellenza come 'Stop Food Oils and Fats in the Sea', premiata a livello nazionale, ci permette di offrire ai cittadini strumenti concreti per proteggere il nostro mare, in piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda ONU 2030”.

Aggiunge l'assessore all'ambiente Giovanni Battista Cepollina: “La tutela del nostro mare passa dai gesti quotidiani di ciascun cittadino. Con questa iniziativa, Loano rinnova il proprio impegno concreto nella salvaguardia dell’ambiente, promuovendo comportamenti responsabili come la corretta raccolta degli oli alimentari esausti. Difendere la Bandiera Blu non è solo un riconoscimento, ma una responsabilità condivisa che coinvolge istituzioni, aziende e comunità. Grazie alla collaborazione con Sat e all’adesione a una campagna nazionale di grande valore, offriamo strumenti concreti per proteggere il nostro ecosistema marino e costruire un futuro più sostenibile per il territorio.”

Come sottolineano Piero Camoli, amministratore di Nuova C Plastica, e Tommaso Campanile, presidente del Conoe: “La giornata odierna ribadisce che la tutela del mare inizia tra le mura di casa. Loano si conferma così all'avanguardia nelle politiche ambientali, promuovendo un modello di economia circolare dove il recupero degli oli esausti diventa il simbolo di una cittadinanza attiva e consapevole, impegnata a salvaguardare la biodiversità del proprio litorale”.