Ancora bel tempo fino al weekend, ma caldo in attenuazione

Continuerà ancora per qualche giorno il dominio dell'alta pressione sul Mediterraneo, mantenendo clima quasi estivo almeno fino a venerdì. Poi ci sarà un graduale cambio di circolazione, anticipato dal calo delle temperature a partire da sabato.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi martedì 7 a venerdì 10 aprile

Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi alte su Piemonte e Valle d'Aosta. Su Liguria nubi basse potranno rendere le giornate grigie, soprattutto oggi. Venerdì aumento della nuvolosità ma senza precipitazioni significative, se non ai confini settentrionali del verbano.

Temperature ancora molto alte per il periodo, con massime attorno 23/25 °C. Ci potranno essere punte locali fino 27/28 °C, mentre in Liguria saranno più contenute e al più attorno 19/20°C a causa del mare ancora freddo e della nuvolosità accennata in precendenza. Minime generalmente oltre i 10°C, con punte fino 13/14 °C.

Venti: principalmente assenti o deboli variabili e a regime di brezza, anche se venerdì ci sarà un po' di Foehn sulle Alpi settentrionali.

Tendenza fine settimana

L'alta pressione comincerà a cedere il passo ad una ondulazione delle correnti atlantiche che potrà favorire la formazione di una bassa pressione con maltempo ad inizio settimana prossima. Nel mentre le temperature cominceranno a tornare nelle medie del periodo rinfrescandoci un po'.

Con l'occasione vi annunciamo la 15a giornata della Meteorologia che si terrà a Busca tra il 10 e il 12 aprile 2026 con diverse attività legate al clima e la possibilità di voli in mongolfiera.

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Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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