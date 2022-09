Politiche 2022, i candidati FdI Gianni Berrino, Matteo Rosso e Roberto Menia incontrano la cittadinanza a Varazze e Savona

Sabato 3 Settembre alle 10:30 in piazza Matteotti a Cogoleto, 11:30 in viale Nazioni Unite a Varazze e alle 12:30 in Corso Italia a Savona ci sarà il banchetto di Fratelli D’Italia al quale saranno presenti l’assessore regionale Gianni Berrino, candidato al collegio uninominale 1 per il Senato, Matteo Rosso, Coordinatore della Liguria di Fdi e candidato capolista alla Camera e l’On Roberto Menia, già deputato e candidato capolista Senato collegio plurinominale della Liguria.



L’occasione sarà proficua per un momento di incontro e di proposta per illustrare alla cittadinanza il progetto politico di Fratelli D’Italia per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo.