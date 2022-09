Politiche 2022, il 3 settembre la Lega tra la gente con i candidati Piana e Di Muro

Gazebi della Lega domani, sabato 3 settembre, alla presenza dei candidati Alessandro Piana, Flavio Di Muro e del consigliere regionale Mabel Riolfo per il confronto diretto con i cittadini, i tesseramenti e per raccogliere al meglio le sfide delle politiche 2022 con sempre maggiore consapevolezza.

“Sempre tra la gente – commentano - per essere vicini alle esigenze di produttori, piccoli commercianti, professionisti, per chi ogni giorno combatte per tenere aperta la propria attività e per portare avanti il programma elettorale del segretario Salvini, in modo che nessun italiano sia lasciato indietro. La Liguria ha bisogno di una rappresentanza forte per portare avanti i cambiamenti necessari in ambito di sicurezza, migranti, lavoro, politiche energetiche e infrastrutture”.

Le postazioni si troveranno in via San Giovanni a Imperia dalle ore 9 alle ore 12.30, in via Vittorio Emanuele- Park Hotel a Bordighera dalle 9 alle 12 e in via Roma, angolo via Repubblica, a Ventimiglia dalle 9.30 alle 13.