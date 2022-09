Millesimo: Croce Rossa in festa, inaugurata nuova ambulanza 4x4 e autorimessa (FOTO)

Una giornata di festa: ieri pomeriggio la Croce Rossa di Millesimo ha inaugurato una nuova ambulanza e l'autorimessa.

Il taglio del nastro si è tenuto in piazza Pertini presso la S.O.A.M.S. Un mezzo tecnologicamente avanzato donato dalla 3F Fabbrica Fusti Ferro e accessoriato con il contributo di tante aziende del territorio.

"Un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso tutto questo - spiega il sindaco Aldo Picalli - Si tratta di un'ambulanza Ford Transit 4x4 performante per il nostro territorio con molta tecnologia di Primo Soccorso a bordo e grande sicurezza per le nostre strade in tutte le stagioni. Un immenso grazie a tutti i volontari".