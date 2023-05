Incendio boschivo a Loano, avviate le operazioni di bonifica (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ore 17: L'elicottero regionale ha abbandonato la zona dell'incendio. Prima di lasciare definitivamente la zona, l'elicottero regionale è tornato per sganciare le ultime secchiate sui ceppi che bruciano nei punti più scoscesi dell'area attraversata dal fuoco. È iniziata un'intensa opera di bonifica, attuata con difficoltà dato il pendio scosceso.

La pioggia ha lambito la zona attraversata dal fuoco, sfortunatamente senza però portare alcun beneficio alle operazioni che vedono impegnati Vigili del fuoco e volontari.

***

AGGIORNAMENTO ore 16: Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio ancora attivo a Loano, un Vigile del fuoco si è infortunato ed è stato necessario ricorrere alle cure dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato trasportato in codice giallo.

***

AGGIORNAMENTO ore 15.15: E' già operativo l'elicottero regionale, che ha effettuato i primi lanci. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco, per un totale di 10 persone, coadiuvati dai volontari Aib.

AGGIORNAMENTO ore 14.35: Due squadre dei Vigili del fuoco stanno operando sul posto insieme ad alcune squadre di volontari Aib, in modo da contenere il rogo ed evitare il suo estendersi. Intanto, è stato anche richiesto il supporto dell'elicottero.

***

Incendio boschivo a Loano nel primissimo pomeriggio odierno. Numerose le segnalazioni giunte ai Vigili del fuoco, che immediatamente si sono attivati per intervenire.

Il rogo è attivo in via Verzi, per cause ancora da accertare, e sta generando una densa colonna di fumo, particolarmente visibile anche da distante.

Sul posto anche diverse squadre della Protezione civile.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO