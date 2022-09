Loano, sabato 10 settembre le maschere storiche liguri e italiane in sfilata

L'Associazione “Vecchia Loano”, organizza per sabato 10 settembre 2022 a Loano, una “Sfilata storica” delle Maschere regionali e nazionali.

Molte le rappresentanze che prenderanno parte alla sfilata, come ad esempio: Bacanal del gnoco da Verona; Arlecchino e Pantalone da Bergamo; Les Landzettes da Aosta; La tinca dorata da Biella; Stato Maggiore Napoleonico di Santhià; il Conte e la Contessa di Vernone; Martin e Mariana di Borgo San Pietro – Moncalieri; Bella Ceresera e Monsu Graffiun da Pecetto Torinese; Abbà e Abbaino da Borgo Talle, Cicciulin, le Basure, Menegu du Gumbu e i Gumbajò da Savona; Principessa Perseghina, U Cillu e i Ciantacoi da Borghetto Santo Spirito, Scia’ Cannunetti e la Bella Anthia da Ceriale.

L'evento sarà allietato anche da gruppi folkloristici, quali majorettes e brasiliane e da band musicali.

A rappresentare Loano, il re del Carnevale Becciancin, la maschera tradizionale Puè Peppin e la maschera della Commedia dell'Arte Capitan Fracassa, accompagnato da un'altra figura rappresentativa di Loano, la Principessa Zenobia Del Carretto Doria.

La manifestazione prenderà il via da Piazza Italia dove alle ore 18.30 ci sarà il raduno delle Maschere, proseguirà con un rinfresco alle ore 19.00 presso il Giardino del Principe per tutte le maschere ed alle ore 21.00 partirà la sfilata da Piazza Italia per le vie cittadine.