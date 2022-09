Celle, cambio al vertice della caserma dei carabinieri: il nuovo comandante di stazione è Vittorio Viggiano

Cambio della guardia al comando della stazione dei carabinieri di Celle Ligure.

A fine agosto il luogotenente Alessio Gazzolo, per anni maresciallo della caserma cellese, si è trasferito nella provincia di Imperia nella stazione di Arma di Taggia.

Al comandare i carabinieri del comune del levante savonese invece è giunto il Luogotenente Vittorio Viggiano, comandante di stazione di lungo corso per molti anni in servizio in Piemonte, in provincia di Alessandria.

