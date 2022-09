Passaggio camion sulla Sp29 del Cadibona. Sindaco Isetta: "Ad oggi non è stato fatto nulla, situazione si è aggravata con problemi per la sicurezza"

Gli interventi per la messa in sicurezza dell'abitato quilianese che si sviluppa lungo la Sp29 all'altezza del Cadibona e dei suoi residenti sono "urgenti e non più rinviabili".

I flussi sempre più pesanti di camion, autoarticolati e viabilità di vario genere, in conseguenza delle frequenti chiusure dei tratti dell’autostrada A6 nel tratto parallelo Savona-Altare dovute a lavori sulla linea o a incidenti già in passato hanno creato non pochi problemi ai residenti, con mezzi che si sono anche intraversati o ribaltati.

A sottolinearlo in una lettera inoltrata al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e, per conoscenza, al Prefetto Enrico Gullotti, è stato il sindaco della Città di Quiliano, Nicola Isetta.

“Di questa situazione - spiega Isetta - la Provincia era già stata messa al corrente con una precedente comunicazione risalente al 20 febbraio 2020. Avevamo chiesto inoltre, recependo le segnalazioni dei nostri concittadini di Cadibona, al Presidente Olivieri di coinvolgere il Prefetto per ottenere l’istituzione di un 'osservatorio sulla viabilità', finalizzato a monitorare e valutare la situazione e trovare adeguate soluzioni continuative per dare soluzione a questa problematica. Ma non è stato fatto nulla fino ad oggi”.

“Questa situazione si è invece aggravata e con evidenti e forti problematicità in termini di sicurezza per i residenti - prosegue il primo cittadino di Quiliano -. Mi riferisco anzitutto all’ulteriore incremento di traffico viario lungo la S.P. 29, dovuto agli autoarticolati di notevoli dimensioni che si dirigono verso la Val Bormida e il basso Piemonte, in alternativa all’autostrada A6. Con l’interruzione delle Funivie di Savona che, in passato, garantivano il transito del carbone e dei minerali sfusi verso i depositi di Cairo Montenotte, è cresciuto in modo esponenziale il flusso dei camion che transitano lungo la strada provinciale del Colle di Cadibona, per trasportare le merci scaricate dalle navi”.

“Questo flusso sempre più elevato di camion e autoarticolati, che si sviluppa giorno e notte, rappresenta un fortissimo pericolo per la sicurezza dei nostri concittadini residenti a Cadibona - sottolinea il primo cittadino - Per questa ragione ho richiesto nuovamente al Presidente Olivieri che è ormai indispensabile l’intervento della Provincia di Savona, affinché vengano predisposte misure specifiche per la tutela dell’abitato”.

“Evidenzio in particolare - aggiunge il sindaco - che sono due i punti critici ormai conclamati: il primo è la strettoia di fronte alla chiesa parrocchiale di Cadibona, dove il passaggio si rivela problematico, in presenza di due articolati provenienti da direzioni opposte (non a caso abbiamo già riscontrato diversi danneggiamenti ai palazzi residenziali circostanti); e il secondo riguarda la parte superiore dell’abitato con direzione verso Altare, dove manca un marciapiede”.