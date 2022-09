Degrado nel quartiere di Santa Rita a Savona: residenti sul piede di guerra

Un tentato furto di un'auto avvenuto in via Leopardi nel quartiere di Santa Rita a Savona e scatta nuovamente l'allarme tra i cittadini.

L'episodio sarebbe avvenuto ieri sera e a sventare il tentativo sarebbero stati, in prima battuta precedendo l'arrivo della polizia che li ha successivamente bloccati, alcuni abitanti della zona dell'OltreLetimbro facendo scattare nuovamente l'allarme degrado.

"Devo dire che Corso Tardy & Benech è stata ripulita e non abbiamo più avuto problemi. Il problema però si è spostato a Santa Rita - ha detto la portavoce dei commercianti di Corso Tardy & Benech Cristina Scaramuzza - C'è un gruppo di abitanti agitati che sono esasperati e fortunatamente durante il giorno ci sono tanti negozi aperti che fanno da detterente".

Le problematiche più importanti vengono riscontrate soprattutto in Piazza delle Nazioni e nei pressi della scuola De Amicis oltre alla stazione e vicino ai supermercati.

"Ho instaurato una collaborazione con 4 consiglieri di maggioranza, Gemelli, Carpano, Lima e Bruzzone e dovremo riuscire a fare un punto della situazione. L'assessore Pasquali si sta facendo in quattro ma le persone si stanno arrabbiando. Manca totalmente la sicurezza in maniera totale" puntualizza la.commerciante.

"Venerdì avremo con il sindaco un incontro con il Questore e cercheremo di capire come si potrà intervenire" ha detto l'asdessore Barbara Pasquali.

Lo scorso maggio commercianti e residenti dei due quartieri avevano dato vita ad una petizione anti degrado. L'iniziativa aveva fatto seguito a causa dei fatti di cronaca e ad un incremento degli atti violenti e di scarsa igiene da parte della comunità di senzatetto ospitata dalla Parrocchia, ma anche allo spaccio di droga nei giardini fronte scuole De Amicis e alle situazioni che si erano venute a creare anche in piazza dell'Artigianato e tutta la zona Matitino.

Per cercare di ovviare ad alcune criticità lo scorso lunedì 11 luglio il Comitato della Croce Rossa di Savona, in accordo con il Comune, aveva messo a disposizione dei senza fissa dimora il servizio bagno e doccia della sede di via Scarpa.

Caritas, che aveva avuto un incontro con i residenti, il sindaco e l'assessore Pasquali, invece aveva riattivato la doccia nella sede di via De Amicis, dove sono presenti anche i servizi igienici.

Il servizio docce con kit igienico funziona in via preferenziale il lunedì, mercoledì e venerdì tra le 15 e le 17. I bagni, invece, sono aperti tutti i giorni negli orari di servizio della mensa.