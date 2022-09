Celle, rifiuti e materiale abbandonato dalla Diga dei Frati. Il comune: "Questi gesti, frutto di maleducazione e inciviltà, comportano costi economici e ambientali"

Un consistente abbandono di rifiuti urbani e materiale vario e il comune di Celle che lancia un avviso ai cittadini.

A seguito di una segnalazione del WWF è stata scoperta la situazione di degrado su una piazzola di proprietà comunale nei pressi della Diga dei Frati con l'area che è stata prontamente pulita e bonificata dagli operai comunali!

"Si fa presente che l'abbandono dei rifiuti è un reato, punibile penalmente. Questi gesti, frutto di maleducazione e inciviltà, comportano costi economici e ambientali che ricadono sull’intera collettività. Ci si auspica che certi episodi non si verifichino mai più" dicono dal comune cellese.

"Il Centro di raccolta comunale di Via Sanda 47 è aperto il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato: 08.30-12.00 e il giovedì 14.30-18.00 ed è a disposizione per il ritiro di ingombranti, materassi, mobili, elettrodomestici, etc. gratuitamente" ricordano ai cellesi.