Anche una delegazione di Pietra Ligure alle celebrazioni per il 40° anniversario del gemellaggio fra Offenburg e Borehamwood (FOTO)

Nel fine settimana scorso, una delegazione ufficiale del Comune di Pietra Ligure composta dal vicesindaco e assessore al turismo Daniele Rembado, dalla presidente del Consiglio comunale Michela Vignone e dal presidente del Comitato per il Gemellaggio Pietra Ligure-Offenburg Silvano Ferrua ha partecipato alle celebrazioni per il 40° anniversario del gemellaggio fra Offenburg e la città inglese di Borehamwood.

Una tre giorni ricca di incontri istituzionali, impegni di rappresentanza ed eventi culturali, ma anche di momenti di amicizia e convivialità, che hanno visto le delegazioni delle altre cinque città gemellate con la cittadina tedesca, tra cui Pietra Ligure, fare da “corona” a questo importante anniversario, condividendone appieno i valori, i presupposti e gli obiettivi e firmando un “Manifesto” di intenti che sugella l’unità di visione e il forte legame di partenariato.

Le celebrazioni sono state il fulcro dell’importante e suggestiva ricorrenza della “Festa dell’Heimattage” che, quest’anno e per tutto l’anno, ha visto Offenburg luogo dei festeggiamenti per tutto il Baden – Württemberg.

"La firma del manifesto, insieme ai Sindaci di Lons-le-Saunier (Francia), Olsztyn (Polonia), Weiz (Austria), Altenburg (Regione della Turingia) e ovviamente Borehamwood, avvenuta nella suggestiva cornice del monastero cinquecentesco di 'Unsere Liebe Frau' di Offenburg, è stato un momento davvero molto significativo e particolarmente emozionante - commenta il vicesindaco Daniele Rembado – Insieme alla presidente del Consiglio comunale Michela Vignone e al presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure – Offenburg Silvano Ferrua, vogliamo veramente ringraziare, a nome del sindaco Luigi De Vincenzi, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità pietrese, il sindaco di Offenburg Marco Steffens e tutta la Città di Offenburg per questo graditissimo invito e per l’importante esperienza condivisa in questi giorni".

"I gemellaggi tra le città, di cui Pietra Ligure è orgogliosamente parte e protagonista, sono un potente simbolo dell’amicizia e dei forti legami tra le comunità europee che, come amministrazione, promuoviamo convintamente - prosegue il vicesindaco - La pandemia mondiale, la guerra in Ucraina e molte altre situazioni di crisi globali chiaramente e dolorosamente, purtroppo, ci fanno toccare con mano quanto sia fragile la convivenza fra i popoli ma anche quanto sia basilare e irrinunciabile, per crescere nel benessere e guardare con fiducia al futuro, vivere una fratellanza come quella che sta alla base del progetto europeo del gemellaggio tra città. Gli attuali eventi globali ci presentano grandi e importanti sfide e i compiti per la politica, gli amministratori e la società sono identici per tutti e non ci possono che vedere uniti".

"Firmando il Manifesto di intenti 'Aufruf Offenburgs' abbiamo voluto superare i confini per imparare vicendevolmente nella condivisione e nella partnership. L’anniversario del gemellaggio tra Offenburg e Borehamwood che abbiamo appena festeggiato è un’occasione potente e una grande opportunità per rinsaldare i nostri legami con Offenburg, sempre cresciuti negli ormai 15 anni di gemellaggio che abbiamo festeggiato quest’anno, e rafforzare l’amicizia con le altre cittadine, promuovendo sempre di più questo importante strumento per stabilire e mantenere legami e reti di amicizia per una cooperazione fattiva e duratura in numerosi settori e favorire una autentica conoscenza reciproca fra i cittadini delle diverse comunità" conclude Rembado.