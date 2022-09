Politiche 2022, il Pd Carcare organizza l'incontro "Dalla sanità al lavoro - Quale futuro per la Val Bormida?"

Oggi pomeriggio, martedì 13 settembre, alle ore 18 a Carcare presso il Centro Polifunzionale in via del Collegio 1 (sopra la Bocciofila) si terrà un incontro pubblico, organizzato da Circolo Pd di Carcare, dal titolo "Dalla sanità al lavoro - Quale futuro per la Val Bormida?".

All'evento introdotto dal segretario del circolo Pd di Carcare Rodolfo Mirri prenderanno parte il consigliere regionale Roberto Arboscello, il candidato al Senato-Collegio plurinominale Liguria Lorenzo Basso e il candidato alla Camera-Collegio plurinominale Liguria Andrea Orlando.