Clean-up day, una giornata di pulizia a Ferrania

Il World Cleanup Day, dall'inglese "Giornata Mondiale della Pulizia", è un’iniziativa sociale globale, concepita dalla ONG estone “Let’s Do It! World”, che si pone come obiettivo quello di combattere il problema globale dell’inquinamento da rifiuti solidi abbandonati o smaltiti illegalmente. L’iniziativa consiste nell’organizzare e partecipare ad azioni di pulizia e mappatura dei rifiuti che si svolgono normalmente nell’arco di una giornata.

Il World Cleanup Day si tiene in svariati paesi (191 nel 2021) e riunisce milioni di volontari in tutto il mondo. Per l’anno 2022 la Giornata Mondiale della Pulizia è programmata per sabato 17 settembre 2022.

Il comune di Cairo Montenotte patrocina l’iniziativa organizzata da Verallia (Vetrerie di Carcare e Dego) ed Ecoglass, che propone una pulizia del territorio della frazione di Ferrania, con inizio alle ore 08:45 partendo dal Borgo antico di san Pietro.

L’operazione di raccolta dei rifiuti abbandonati proseguirà per circa 3 ore e avrà termine presso il Laghetto dove è previsto un buffet finale. L’iniziativa è libera ed aperta a tutti.