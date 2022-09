Elezioni, evento della Lega al Méditerranée Cucina & Mare di Sanremo con Edoardo Rixi

Continua la campagna elettorale delle Lega per le politiche 2022 con il grande evento di venerdì 16 settembre a partire dalle ore 20 al Méditerranée Cucina & Mare di Sanremo, in via G. Anselmi 6. Vi parteciperanno i candidati Edoardo Rixi, Alessandro Piana, Flavio Di Muro e il consigliere regionale Mabel Riolfo insieme a militanti, sostenitori e ai simpatizzanti che vorranno unirsi.

“Intanto la Lega riconferma il suo imprescindibile contatto diretto con la gente tramite innumerevoli iniziative – spiegano congiuntamente -, una caratteristica che ci contraddistingue da sempre e tutto l’anno, non solo in campagna elettorale come alcuni partiti che sembrano svegliarsi dal letargo solo in determinati momenti. L’evento sarà occasione per fare il punto sul programma elettorale Lega e in particolare sulle infrastrutture di cui necessita la Liguria per la ripartenza, la difesa delle piccole realtà, dei professionisti, dei giovani, il decreto blocca-bollette da almeno 30 miliardi per aiutare gli italiani. Sempre sul territorio: la Lega crede nell’autonomia regionale ed è da sempre il partito di tutti con 6 governatori, 800 sindaci e 6000 amministratori locali. Una squadra competente che ha dimostrato di focalizzarsi sulle priorità con risposte concrete e tempestive. Portiamo tutti insieme le esigenze della Liguria a Roma”.