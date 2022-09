Primo giorno di scuola anche a Borgio Verezzi, la minoranza: "Le preoccupazioni sul cantiere fermo da mesi non turbino il clima di serenità"

"Oggi inizia un nuovo anno scolastico. Anno che vede finalmente l’inaugurazione della scuola dell’infanzia pubblica, dopo anni di inspiegabili rinvii da parte di questa Amministrazione. Sarà certamente un anno di impegno proficuo, di tappe importanti per allievi e docenti, a cui auguriamo un clima sereno per le buone pratiche formative ed educative che la scuola di Borgio Verezzi conosce ed attua da decenni". Così, attraverso una nota stampa, il gruppo di minoranza "Borgio Verezzi x tutti".

"Clima che non può e non deve essere turbato dalle preoccupazioni per il futuro che il cantiere dell’edificio scolastico fermo da mesi genera nell’opinione pubblica - aggiungono dalla minoranza - Non aiuta l’incertezza ondivaga che fino ad ora accompagna le notizie da parte dell’Amministrazione Comunale accresciuta da un possibile ricorso a vie legali. Pertanto chiediamo di percorrere la via maestra, il Sindaco convochi il Consiglio Comunale così che, insieme, si discuta l’argomento, si ripristini il normale percorso istituzionale e politico e si rassicuri la cittadinanza, le famiglie e gli operatori".