Una casa di comunità hub a Varazze, il Consiglio comunale boccia l'ordine del giorno presentato dalla minoranza

"Nel Consiglio comunale di ieri sera è stato portato in votazione il nostro ordine del giorno che chiedeva al sindaco e alla giunta di impegnarsi con fermezza verso Regione e Asl per avere a Varazze una casa di comunità hub (aperta 7 giorni su 7 e 24 h su 24). Abbiamo richiesto di sospendere la seduta per concordare un testo condiviso con la maggioranza".

Cosi commenta il gruppo di opposizione Varazze Domani che aggiunge: "Noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità a modificare il testo dell'ordine del giorno, di cui la maggioranza disponeva del testo da più di un mese, ma purtroppo la proposta della maggioranza è stata quella di riaggiornarsi al prossimo Consiglio comunale forse previsto entro il 30 settembre".

"Dopo più di 2 mesi dalla nostra prima proposta e consapevoli del fatto che "ogni giorno che passa è sempre più difficile intervenire ed incidere sul tema delle case di comunità", abbiamo voluto comunque portare in votazione l'ordine del giorno che ha avuto voto favorevole del nostro gruppo Varazze Domani e voto contrario, con grande rammarico, del gruppo Essere Varazze".

"L'intento del nostro ordine del giorno e di una votazione immediata era di muovere un passo concreto per scongiurare una distribuzione iniqua delle case di comunità hub che penalizza Varazze e il suo distretto, speravamo che ci fosse un voto unanime del Consiglio ma così non è stato e a farne le spese sono i nostri concittadini che già stanno subendo un depotenziamento degli ambulatori Asl - concludono dall'opposizione - Su questo tema porteremo avanti ogni possibile iniziativa".