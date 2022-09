Ricorso Policlinico di Monza, la Regione: "Tar riconosce correttezza revoca bando privatizzazione ospedali di Albenga e Cairo"

La Regione, in merito alla sentenza dal tribunale amministrativo regionale sul ricorso presentato dal Policlinico di Monza (LEGGI QUI), sulla privatizzazione degli ospedali di Cairo Montenotte ed Albenga, precisa: "Il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso riguardo alla richiesta di annullamento avanzata dal Policlinico di Monza, riconoscendo la correttezza dell’azione amministrativa di revoca del bando".

"Presenteremo comunque appello al Consiglio di Stato per quanto riguarda il risarcimento: riteniamo infatti che il ricorrente non abbia riscontrato nessun danno, in quanto non sarebbe stato in grado di produrre le prestazioni che aveva ipotizzato nel proprio piano finanziario precedentemente alla pandemia da Covid-19, e anzi avrebbe subito esso stesso un danno economico rilevante a causa del blocco totale, sempre a causa della pandemia, dell'attività di elezione per oltre 18 mesi", concludono dalla Regione.