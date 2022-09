Sanità e lavoro, incontro pubblico della coalizione Italia Sovrana e Popolare ad Albenga: presente il candidato Francesco Nappi

Ripristino delle strutture sanitarie territoriali fra cui Pronto Soccorso e ospedale ad Albenga e in Val Bormida, tutela degli stabilimenti balneari, delle attività commerciali e delle aziende. Saranno questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel dibattito pubblico della coalizione Italia Sovrana e Popolare in programma domenica 18 settembre alle ore 10,30 in piazza del Popolo ad Albenga.

Interverranno Francesco Nappi, candidato al parlamento nel ponente savonese, e Marco Rizzo, esponente di spicco della coalizione anti-sistema.