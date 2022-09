Una giornata con i vigili del fuoco per il piccolo Gabri: la promessa mantenuta di Spiderman Villardita (FOTO)

"Caro Gabri, ci eravamo lasciati a febbraio in una stanza di corsia con una promessa che andava assolutamente mantenuta. In questi mesi, insieme a mamma e papà, ne hai passate tantissime e posso immaginare che non sia stata una passeggiata. Ma le tempeste si sà sono fatte per passare e dopo arriva sempre il sereno, proprio come la luce del sole che ci ha accompagnato nella splendida giornata di ieri pomeriggio". Si apre con queste parole il messaggio che Spiderman, alias Mattia Villardita, ha postato via social per il piccolo Gabri.

"Quel giorno in ospedale mi dicesti che uno dei tuoi più grandi sogni era quello di diventare da grande un vigile del fuoco e dunque eccoci qua - ha aggiunto il popolare super eroe - Devo essere sincero, questa volta io ho fatto poco perché il grande lavoro è stato fatto da questi ragazzi che volontariamente hanno organizzato una giornata magnifica. Siamo andati sull'autoscala e abbiamo raggiunto i trenta metri toccando il tetto del castello, abbiamo visto come gestire una bombola di gas in fiamme e come spegnere il fuoco con la manichetta antincendio. Ti abbiamo nascosto e fatto trovare dai magnifici cani da ricerca che ci hanno dimostrato l'utilità e la bellezza del loro lavoro,abbiamo guidato il drone, visitato il museo e alla fine del percorso ci hanno fatto trovare una gustosissima merenda".