Quiliano, un convegno per ricordare l'alluvione del 1992

Il ricordo dell’alluvione del 22 settembre 1992 che colpì gravemente il territorio e la popolazione di Quiliano è ancora vivo nella comunità locale. E ha rappresentato un punto di partenza significativo per sviluppare, da una parte, i numerosi interventi emergenziali di somma urgenza in occasione delle successive emergenze alluvionali, e dall’altra di portare avanti le iniziative di prevenzione e protezione civile nell’ottica di una forte coscienza ambientale e attenzione al territorio e ai segnali della natura.

L’anniversario del Trentennale dell’alluvione di Quiliano del 22 settembre 1992 verrà quindi celebrato dall’Amministrazione Comunale attraverso un convegno pubblico che si svolgerà nella giornata di giovedì 22 settembre 2022, presso il Teatro Nuovo di Valleggia, sul tema “Cambiamento climatico, previsione, allertamento e memoria storica”.

Il convegno inizierà già nella stessa mattinata di giovedì alle ore 10 con un evento riservato alla scuola secondaria di primo grado e agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie. E comprenderà la lezione intitolata “Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle”, a cura del personale del settore meteorologia e idrologia di Arpal Liguria.

Seguirà un intervento dell’ingegnere Silvio Saffioti, che spiegherà agli alunni come si può “convivere con il rischio”. Alle ore 20.15 avranno invece inizio i lavori veri e propri del convegno, che saranno coordinati dal giornalista Mario Muda, direttore della testata “Quilianonline”. Dalle ore 20.25 la prima parte sarà dedicata al tema “Cambiamento climatico, previsione, allertamento, rischio meteo-idrogeologico”: interverranno il noto meteorologo Luca Mercalli (da remoto), il presidente della Fondazione CIMA Luca Ferraris e Francesca Giannoni, dirigente responsabile dell’unità operativa Clima Meteo Idro di Arpal Liguria. Alle ore 22 prenderà il via il talk-show sull’evento alluvionale del 22 settembre 1992, incentrato sulla “memoria di quella tragica giornata”. Ne parleranno Fulvio De Lucis (sindaco di Quiliano dal 1990 al 1999), Lorenzo Arrigoni (coordinatore operativo provinciale Protezione Civile Savona) e l’ingegnere Silvio Saffioti. Sarà anche l’occasione per rivedere sullo schermo del Teatro le immagini e le riprese video dell’alluvione e di quanto accadde a Quiliano.

Al termine, è previsto il saluto del sindaco di Quiliano Nicola Isetta. Seguiranno infine le premiazioni a favore dell’associazione Protezione Civile di Quiliano, della Croce Rossa Italiana – Comitato Vado Ligure e Quiliano, e del Coordinamento provinciale volontari Protezione Civile, in rappresentanza di tutte le organizzazioni della Provincia di Savona. La popolazione è invitata a partecipare a questo significativo evento civico, per ricordare insieme, e soprattutto per non dimenticare.