Telemarketing aggressivo, nel registro per non ricevere chiamate commerciali si possono iscrivere anche i cellulari (Video)

Buone notizie per i consumatori: contro il telemarketing selvaggio è stato migliorato il servizio offerto dal registro pubblico delle opposizioni, lo strumento di tutela per eliminare il proprio numero di telefono da quelli che i call center possono utilizzare per proporre offerte commerciali.

A illustrare i progressi del servizio sono stati Anna Ascani, vicepresidente PD e sottosegretaria al Mise; Lorenzo Basso, candidato PD al Senato e Stefano Quaranta candidato AVS alla Camera, che dal 2016 sono impegnati per creare prima e potenziare poi il registro e per fare in modo che le proposte vengano attuate in tempi ragionevoli.

La novità più importante è che anche i numeri di cellulare si possono ora inserire nell’elenco per evitare di ricevere chiamate di marketing aggressivo; inoltre, anche le cosiddette robotcall sono considerate alla stregua delle chiamate effettuate da un operatore in carne e ossa, e anche queste dovranno essere sottoposte ai medesimi controlli.

“Oggi ci sono più di 2 milioni di cittadini che hanno deciso di iscriversi al registro pubblico delle opposizioni - commenta Anna Ascani - E’ successo a tutti noi di ricevere chiamate indesiderate agli orari più impensabili, spesso magari robotcall. Per evitare questo tipo di chiamate questo strumento, di fatto, permette che gli utenti possano decidere di non ricevere più chiamate indesiderate. E’ sufficiente andare sul sito e con una procedura molto rapida ci si può iscrivere e soltanto le realtà con cui noi abbiamo un rapporto contrattuale potranno continuare a farci offerte commerciali. Tutte le altre entro 15 giorni dovranno sospendere le attività di telemarketing nei nostri confronti. Si tratta di uno strumento prezioso anche a difesa delle persone anziane, che sono state spesso truffate proprio per mezzo di queste chiamate”.

“Questo strumento ha ancora dei limiti, che spesso vengono aggirati illegalmente dalle compagnie, per cui servono maggiori controlli e la possibilità di penalizzare seriamente tutte le realtà scorrette: sono dell’idea che vadano bloccate le realtà che non rispettano i regolamenti" - Spiega Lorenzo Basso - "Inoltre c’è la questione consensi ancora da chiarire: dobbiamo arrivare a stabilire che il consenso vada fornito per ricevere chiamate commerciali, e non il contrario.

A oggi non abbiamo una statistica per stabilire con precisione i numeri delle chiamate "moleste", poiché molte non vengono segnalate e registrate. Sappiamo però che sono moltissime, e l’esperienza comune penso dica molto più delle statistiche: ogni giorno riceviamo chiamate. Non è più un fenomeno di pochi ma riguarda tutti, e l’unica risposta possibile è andare a multare le realtà che non si adeguano al nuovo regolamento”.

“L’obiettivo è quello di contrastare non il telemarketing, pratica commerciale assolutamente legittima, ma quello selvaggio, che si è affermato in maniera molto forte negli ultimi anni - Aggiunge Stefano Quaranta - Ogni utente riceve mediamente 5 telefonate a settimana: è una pratica ormai pervasiva. Per fare questo abbiamo cercato di potenziare questo registro delle opposizioni che ha obiettivo di tutelare coloro che inavvertitamente avevano dato la disponibilità a ricevere telefonate e di allargare anche ai telefoni cellulare e non solo ai fissi la possibilità di iscrizione”.

"Lo strumento" spiegano "funziona anche perché consente di isolare il telemarketing illegale: se dopo aver registrato i propri numeri si continuano a ricevere chiamate, è possibile effettuare le opportune segnalazioni, da cui partiranno poi verifiche ed eventuali sanzioni".