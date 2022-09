Approvata l’estensione del Beigua Unesco Geopark, ammessa l'intera superficie del comune di Urbe

Un’altra buona notizia è diventata ufficiale: Urbe, con l’intero territorio comunale, entra a far parte del Beigua Unesco Global Geopapark.

Nel luglio scorso, a seguito dell’ingresso di Urbe nel Parco del Beigua per la porzione di territorio compresa tra il Passo del Faiallo e il Monte Fergione, l’Ente Parco aveva immediatamente avviato la procedura per richiedere al Consiglio dei Geoparchi Unesco l’estensione della superficie del Geoparco all’intero territorio comunale. Trattandosi di una estensione di superficie inferiore al 10%, la proposta è stata esaminata già nel Consiglio degli Unesco Global Geaoparks che si è tenuto a Satun (Tailandia) a inizio settembre e nei giorni scorsi è arrivato il parere positivo.

Da oggi dunque il Beigua Unesco Global Geopark comprende undici comuni e una superficie complessiva di 42.376,43 ettari: si completa così un mosaico di valori geologici, ambientali e paesaggistici unici e si avvia una nuova fase che permetterà di coinvolgere anche Urbe nelle strategie di sviluppo del territorio, nella gestione coordinata della rete sentieristica e nella valorizzazione delle opportunità turistiche.

Grazie al riconoscimento Unesco il territorio potrà beneficiare di una accresciuta visibilità e attrattiva, con ricadute anche sulla comunità locale e sulle filiere turistica e agroalimentare. La messa in rete degli operatori, anche attraverso i marchi identitari del Parco “Gustosi per natura” per le produzioni locali e “Ospitali per natura” per il settore ricettivo, potrà innescare collaborazioni all’interno del comprensorio, rafforzando l’asse costa-entroterra, ma anche favorire la partecipazione a progettualità di respiro più ampio, grazie alla collaborazione con la rete internazionale dei Geoparchi Unesco.